Danny Armstrong a devenit o piesă importantă în echipa antrenată de Zeljko Kopic, având cinci goluri și tot atâtea pase decisive în 27 de apariții în actuala stagiune a SuperLigii. Trei dintre aceste reușite au fost bifate chiar în meciul spectaculos câștigat contra rivalilor de la FCSB, scor 4-3.

Cu toate acestea, cifrele mijlocașului scoțian cotat la 900.000 de euro nu l-au convins pe Claudiu Vaișcovici. Fostul atacant, campion cu formația alb-roșie în 1990 și unul dintre cei mai buni marcatori din istoria clubului, urmărește cu atenție parcursul echipei și consideră că lotul are nevoie de întăriri pentru a ataca titlul.

Avertismentul fostului golgheter

Într-o intervenție la Prima Sport, Vaișcovici l-a taxat pe britanic, sugerând că acesta este menținut în echipă doar pentru că antrenorul Zeljko Kopic nu are alte soluții mai bune.

„Nu prea mă încântă. A luat ochii cu golurile alea cu FCSB şi de acolo... Ştii, pe vremea mea era o vorbă: <<Să joci bine primele două etape ca să prinzi echipa şi ultimele două ca să nu te dea afară>>. Cam aşa şi cu băiatul ăsta. A dat golurile alea (n.r. trei cu FCSB) şi trăieşte cu ele. Nu mi se pare de Dinamo, dar Kopic tot face schimbări şi mai trebuie să joace. Cred că trebuie nişte jucători de valoare mai ridicată, dacă vrem campionatul”, a transmis Vaișcovici.

În încercarea de a rezolva exact aceste probleme din faza ofensivă semnalate de fostul vârf, conducerea dinamovistă a ajuns la un acord de principiu cu George Pușcaș. Atacantul în vârstă de 29 de ani, liber de contract de opt luni, urmează să semneze înțelegerea după efectuarea vizitei medicale. Pușcaș se va alătura astfel celorlalte trei transferuri perfectate de bucureșteni în această iarnă: Valentin Țicu, Matteo Duțu și Ianis Târbă.