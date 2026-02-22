Leonard Doroftei, unul dintre cei mai mari boxeri din istoria României, primește lunar o rentă viageră din partea statului român, ca recompensă pentru rezultatele obținute în competițiile majore.

Potrivit datelor oficiale, fostul campion mondial încasează 9.232 de lei pe lună, sumă acordată în baza Legii 69/2000, care recompensează sportivii medaliați la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene.

Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la statul Român

Doroftei beneficiază de această rentă datorită performanțelor obținute în boxul amator, acolo unde a cucerit două medalii de bronz la Jocurile Olimpice, la Jocurile Olimpice de la Barcelona și la Jocurile Olimpice de la Atlanta, dar și titlul mondial și două titluri europene.

În schimb, performanțele din cariera de profesionist, inclusiv centura mondială WBA cucerită în 2002, nu sunt incluse în calculul rentei viagere.

Legea prevede că renta este echivalentă cu un procent din salariul mediu brut pe economie și se acordă pe viață sportivilor care au obținut medalii la marile competiții.

Leonard Doroftei și-a încheiat cariera cu 22 de victorii, un egal și o singură înfrângere.