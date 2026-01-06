Liam Rosenior (41 de ani) este antrenorul ales de Chelsea pentru a-i lua locul lui Enzo Maresca, demis în urmă cu doar câteva zile.



Liam Rosenior, noul antrenor al lui Chelsea



Noul tehnician al grupării de pe Stamford Bridge vine de la ”sora mai mică” Strasbourg. Cele două echipe sunt reprezentate de același acționariat, astfel că mutarea era firească, având în vedere rezultatele bune ale lui Rosenior în Ligue 1.



Englezul nu a mai avut răbdare și a ”furat startul” în ziua prezentării. A postat o serie de imagini cu el pe Stamford Bridge, înainte ca Chelsea să-l prezinte oficial.



”Sunt incredibil de mândru să antrenez acest club minunat. Haideți să ne apucăm de treabă!”, a scris Liam Rosenior.



După 20 de etape, Chelsea este pe locul cinci, cu 31 de puncte, la trei puncte de următoarea clasată, Liverpool. Lider este Arsenal, cu 48 de puncte și victorii pe linie în ultimele runde.



Înainte de a pregăti Strasbourg, Liam Rosenior a fost antrenor la Hull City și Derby Couty, în Championship.

