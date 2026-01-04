Cele două echipe își dau întâlnire pe Etihad în etapa #20 din eșalonul de elită al Angliei. Ultimul duel între cele două a avut loc pe 25 ianuarie 2025, când Manchester City s-a impus cu 3-1 tot la ea acasă în fața lui Chelsea.



Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League



Formația dirijată de Pep Guardiola ocupă a treia poziție de pe podium în clasamentul Premier League. În 19 etape, ”cetățenii” au înregistrat 41 de puncte, cu 13 victorii și două remize, la care s-au adăugat și patru eșecuri.



De cealaltă parte, Chelsea e pe 5 cu 30 de puncte. Echipa care s-a despărțit chiar de Revelion de Enzo Maresca a consemnat până în clipa de față opt victorii, șase rezultate de egalitate și cinci eșecuri.



Cum arată clasamentul Premier League

