🗣️ Enzo Maresca : "Les équipes européennes abordent les matchs d'une manière différente que celles sud-américaines de par la quantité de matchs joués.



On vient avec 63 matchs joués et vous ?"



🎙️ Journaliste : "70 sur la même période."



Échec et mat. 🤐🥴pic.twitter.com/jkHFWzvTGF