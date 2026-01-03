Toți îl vor! PSG, Manchester City, Chelsea, Liverpool și Arsenal luptă pentru semnătura starului de la Real Madrid

Toți &icirc;l vor! PSG, Manchester City, Chelsea, Liverpool și Arsenal luptă pentru semnătura starului de la Real Madrid Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele mai mari echipe din fotbalul european vor să pună mâna pe un star de la Real Madrid.

TAGS:
RodrygoReal MadridPSGManchester CityLiverpoolArsenal
Din articol

Real Madrid nu este într-o formă foarte bună, iar echipa antrenată de Xabi Alonso a pierdut prima poziție din La Liga.

Madrilenii sunt la patru puncte în spatele liderului din campionatul Spaniei, Barcelona.

Rodrygo, vânat de PSG! Echipele mari sunt cu ochii pe situația brazilianului

Xabi Alonso nu s-a bazat pe Rodrygo în startul sezonului, iar brazilianul a jucat foarte puțin spre deloc. La momentul respectiv au apărut discuții legate de un posibil transfer al său în iarnă.

Între timp, antrenorul spaniol de la Real Madrid a revenit la sentimente mai bune în ceea ce îl privește pe Rodrygo și l-a reintegrat în primul '11'. Chiar și în această situație, cluburile importante din Europa își doresc să îl aducă.

Jurnalistul Ekrem Konur a dezvăluit că Real Madrid ar fi de acord să îl lase pe Rodrygo să plece pentru aproximativ 100 de milioane de euro. Altfel, „Los Balncos” preferă să îl păstreze.

Sursa menționată mai sus a explicat că PSG este singura echipă care ar putea face un astfel de transfer în această iarnă, dar Arsenal, Chelsea, Liverpool & Manchester City rămân și ele interesate de jucător.

Rodrygo a marcat un gol și a oferit patru pase decisive în 21 de meciuri jucate pentru Real Madrid în acest sezon.

60 de milioane de euro este cota lui fotbalistului brazilian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Premier League | Rezumat Bournemouth – Arsenal 2-3 (03-01-2026)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Cum a fost capturat Maduro at&acirc;t de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela p&acirc;nă la instalarea democrației
ARTICOLE PE SUBIECT
Mbappe e OUT! Dezastru &icirc;nainte de Anul Nou la Real Madrid
Mbappe e OUT! Dezastru înainte de Anul Nou la Real Madrid
Neverosimil! Ultimatum pentru starul lui Real Madrid: &rdquo;Fie semnezi, fie pleci!&rdquo;
Neverosimil! Ultimatum pentru starul lui Real Madrid: ”Fie semnezi, fie pleci!”
Semnează p&acirc;nă &icirc;n 2030! Mutarea reușită de Real Madrid &icirc;n această iarnă
Semnează până în 2030! Mutarea reușită de Real Madrid în această iarnă
ULTIMELE STIRI
A picat transferul! Zeljko Kopic pune stop: &bdquo;Nu e o țintă realistă&rdquo;
A picat transferul! Zeljko Kopic pune stop: „Nu e o țintă realistă”
Juventus, ținută &icirc;n lanțuri de echipa rom&acirc;nilor din Serie A!
Juventus, ținută în lanțuri de echipa românilor din Serie A!
&Icirc;ncă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: &rdquo;Mi-a spus că nu vrea!&rdquo;
Încă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: ”Mi-a spus că nu vrea!”
Meci interzis cardiacilor pentru Ianis Stoica &icirc;n Portugalia! Goluri pe bandă și un rezultat total neașteptat
Meci interzis cardiacilor pentru Ianis Stoica în Portugalia! Goluri pe bandă și un rezultat total neașteptat
Rom&acirc;nia a stabilit lotul naționalei de polo pentru Campionatul European de la Belgrad
România a stabilit lotul naționalei de polo pentru Campionatul European de la Belgrad
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea &icirc;n fotbal

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea în fotbal

Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: &bdquo;Nu avea alt hobby&rdquo;

Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby”

Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: &rdquo;Au ajuns la o &icirc;nțelegere&rdquo;

Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

AC Milan este noul lider din Serie A! Pe ce loc a picat Interul lui Cristi Chivu

AC Milan este noul lider din Serie A! Pe ce loc a picat Interul lui Cristi Chivu



Recomandarile redactiei
&Icirc;ncă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: &rdquo;Mi-a spus că nu vrea!&rdquo;
Încă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: ”Mi-a spus că nu vrea!”
A picat transferul! Zeljko Kopic pune stop: &bdquo;Nu e o țintă realistă&rdquo;
A picat transferul! Zeljko Kopic pune stop: „Nu e o țintă realistă”
Unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga pleacă &icirc;n această iarnă: &rdquo;Mai sunt c&acirc;teva detalii de pus la punct!&rdquo;
Unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga pleacă în această iarnă: ”Mai sunt câteva detalii de pus la punct!”
Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;
Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Manchester City și-a manifestat interesul pentru starul lui Real Madrid. Decizia luată de campioana Spaniei
Manchester City și-a manifestat interesul pentru starul lui Real Madrid. Decizia luată de campioana Spaniei
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000&euro;
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
&rdquo;Here we go!&rdquo; Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!