Toți îl vor! PSG, Manchester City, Chelsea, Liverpool și Arsenal luptă pentru semnătura starului de la Real Madrid

Real Madrid nu este într-o formă foarte bună, iar echipa antrenată de Xabi Alonso a pierdut prima poziție din La Liga.

Madrilenii sunt la patru puncte în spatele liderului din campionatul Spaniei, Barcelona.

Rodrygo, vânat de PSG! Echipele mari sunt cu ochii pe situația brazilianului

Xabi Alonso nu s-a bazat pe Rodrygo în startul sezonului, iar brazilianul a jucat foarte puțin spre deloc. La momentul respectiv au apărut discuții legate de un posibil transfer al său în iarnă.

Între timp, antrenorul spaniol de la Real Madrid a revenit la sentimente mai bune în ceea ce îl privește pe Rodrygo și l-a reintegrat în primul '11'. Chiar și în această situație, cluburile importante din Europa își doresc să îl aducă.