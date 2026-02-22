Maraton Ligue 1 | Strasbourg – Olympique Lyon este capul de afiș al zilei, de la 21:45, pe VOYO

La debutul pe tabloul principal de simplu la Singapore Smash 2026, Bernadette Szocs (locul 26 mondial) a schimbat cursul unui joc pe care l-a început cu set pierdut în faţa sportivei Yangzi Liu (Australia, 38 mondial).

Bernadette Szocs - Yangzi Liu 3-1

Tricolora şi-a ajustat tactica şi loviturile, iar din al doilea set a preluat controlul jocului până la final pentru o victorie solidă cu 3-1 (11-13, 11-7, 11-7, 11-6).

La scurt timp, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, perechea campioană la WTT Star Contender Chennai, au intrat la masa de joc la debutul probei de dublu mixt.

Înfrângere la dublu mixt pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu

Românii aflaţi pe locul 12 mondial au întâlnit alţi doi sportivi valoroşi din circuit, pe Satsuki Odo (Japonia, 9 mondial) şi Alexis Lebrun (Franţa, 168 mondial), însă, deşi au echilibrat meciul din al doilea set, punctele finale nu le-au aparţinut şi au fost eliminaţi, scor 0-3 (5-11, 10-12, 10-12).

Ovidiu Ionescu rămâne singurul român pe tabloul de dublu mixt, într-o probă în care o are alături pe Barbora Varady.

Perechea româno-slovacă (77 mondial) s-a calificat în optimile de finală, după ce a trecut de perechea 271 mondial, Nicolas Burgos (Chile)/Giulia Takahashi (Brazilia), scor 3-0 (11-8, 12-10, 11-9).

News.ro