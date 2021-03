"Au pierdut ocazia de a merge la Barca si Real!" Starurile din Premier League, vis INTERZIS in Spania!? Legenda lui Liverpool a facut anuntul

Jaime Carragher a vorbit despre posibilele plecari ale lui Mohamed Salah si Harry Kane.

Numele celor doi au fost asociate cu mari cluburi din Spania precum Barcelona si Real Madrid, insa legenda lui Liverpool a raspuns transant cand a fost intrebat despre sansele lui Salah si Kane de a prinde transferuri majore.

"Cred ca Salah va ramane la Liverpool in urmatorii ani. Este intr-o pozitie similara cu cea a lui Harry Kane. Sunt probabil doi dintre cei mai buni marcatori din Premier League la aceasta ora. Au o varsta, iar nimeni nu va da bani multi pe ei.



Au pierdut sansa, daca au vrut-o vreodata, de a merge la Real Madrid sau Barcelona. Poate Kane sa ajunga la United sau City. Amandoi ar costa 140 de milioane sau mai mult, nu cred ca va plati cineva.

Inainte se plateau 200 de milioane de euro pentru Mbappe datorita perspectivei si potentialului, asa ar fi si in cazul lui Haaland. Situatia financiara din cauza Covid-19 i-a lasat cu nimic in conturi pe granzii spanioli", a spus Carragher in emisiunea lui Robbie Fowler.