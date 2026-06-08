Fostul antrenor al Universității Craiova este foarte aproape să preia formația italiană Casertana, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în Grupa C din Serie C, cu 66 de puncte după 38 de etape.

Presa din Italia anunță că oficialii clubului au ajuns la un acord de principiu cu tehnicianul în vârstă de 52 de ani, iar ultimele detalii contractuale sunt în curs de finalizare. Anunțul oficial ar putea fi făcut în următoarele zile.

Devis Mangia semnează cu o echipă din Serie C

Antrenorul italian vine după experiențe la echipe precum Palermo, Spezia și Bari, dar și naționala U21 a Italiei, cu care a disputat finala Campionatului European din 2013.

Românii îl știu pe Devis Mangia din perioada în care a antrenat-o pe Universitatea Craiova. Tehnicianul a stat pe banca oltenilor între mai 2017 și aprilie 2019. În această perioadă a condus echipa în 82 de partide și a cucerit Cupa României în sezonul 2017-2018.