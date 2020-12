Postarea CONTROVERSATA a lui Salah de pe retele de socializare! Ce i-au scris fanii: "Azi esti crestin, maine musulman. Va trebui sa explici asta!"

Mohamed Salah a devenit tinta unor atacuri pe retele de socializare dupa o postare de Craciun.

Egipteanul s-a fotografiat langa un brad de Craciun inconjurat de cadouri si de familia lui. Postarea a primit 2,3 milioane de aprecieri si i-a deranjat pe unii fani. Mai multi oameni l-au criticat pe starul lui Liverpool ca a celebrat o sarbatoare crestina, desi este musulman.

"Ca musulman nu trebuie sa sarbatorim si nici sa facem urari din alte religii, asta-i tot", a spus un fan.

"Oamenii trebuie sa stie ca nu uram Craciunul, dar este un pacat sa-l sarbatoresti", a fost o alta reactie de indignare.

"Azi esti crestin, maine musulman. Va trebui sa explici asta Creatorului", a scris o alta persoana.

Totusi, au existat si fani care i-au luat apararea fostului jucator de la Chelsea.

"Locuiesc in Dubai si sunt brazi de Craciun la mall, cantece de Craciun in toate magazinele, piete de Craciun peste tot si suntem intr-o tara musulmana.

Imaginati-va ca in Anglia toata aceasta atmosfera este de 100 de ori mai festiva. Nu cred ca ar putea sa o impiedice pe fetita lui sa se bucure cand toti prietenii ei fac asta", a spus unul dintre fanii lui Salah.

Salah este cel mai in forma jucator de la Liverpool si ocupa prima pozitie in clasamentul golgheterilor din Premier League (13 goluri). De asemena, egipteanul a marcat in total 16 goluri in cele 21 de partide jucate.