Ilie Dobre a stabilit al 11-lea record mondial al carierei, după ce a comentat un gol timp de 42,3 secunde fără să își întrerupă transmisiunea pentru a respira.

Performanța a fost realizată pe 25 aprilie 2026, la meciul dintre CSA Steaua și Corvinul Hunedoara, disputat pe Stadionul Steaua, în play-off-ul Ligii 2.

„Gooool” timp de 42,3 secunde

Ilie Dobre a prelungit celebra exclamație „Gooool” timp de 42,3 secunde, fără să inspire, stabilind astfel recordul mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație.

Performanța a fost omologată de World Record Academy, care a confirmat că este cea mai lungă transmisiune de acest tip înregistrată vreodată.

”Dl. Ilie Dobre, fost comentator sportiv la Radio România, lucrând acum la prosport.ro, a avut o transmisiune de gol cu durata de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București și Corvinul Hunedoara, din 25 aprilie 2026, disputat pe Stadionul Steaua din București, în liga a 2-a a României (etapa a 6-a din play-off).

”A stabilit noul record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație”, au transmis reprezentanții Academiei Recordurilor Mondiale.