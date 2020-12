E gata! Liverpool a luat prima decizie in cazul lui Salah! Atacantul s-a declarat nemultumit in urma cu cateva saptamani de situatia sa

Liverpool are de gand sa-i prelungeasca curand contractul lui Mohamed Salah.

Atacantul "cormoranilor" a declarat in urma cu scurta vreme ca se simte dezamagit deoarece antrenorul nu i-a dat banderola de capitan la partida cu Midtjylland din Champions League: "Sincer, ma simt dezamagit. Am sperat sa fiu capitan, dar este o decizie a antrenorului, voi accepta asta."

Salah nu a negat faptul ca ar dori o mutare la unul din granzii Spaniei, declarand: "Cred ca Madrid si Barcelona sunt doua clupuri de top."

Toate aceste declaratii i-au facut pe sefii lui Liverpool sa se gandeasca foarte bine la prelungirea contractului lui Salah, conform Daily Mail. Intelegerea atacantului cu Liverpool expira in 2023, iar egipteanul este unul dintre cei mai bine platiti jucatori ai lui Liverpool, cu 200.000 de lire sterline pe saptamana.

Jurgen Klopp nu l-a titularizat pe Salah in ultima partida de campionat, castigata cu scorul de 7-0 pe terenul celor de la Crystal Palace. Salah a intrat in a doua repriza si a profitat de ocazie, marcand de doua ori pentru "cormorani".

Salah este unul dintre cei mai constanti fotbalisti ai lui Liverpool. De la venirea lui in 2017, in ultimele trei sezoane egipteanul a marcat de 94 de ori in toate competitiile, iar in campania curenta, atacantul are 16 goluri in 21 de meciuri, fiind golgeterul echipei.