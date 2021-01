'Il Fenomeno', 'REGE' la Florenta! Adi Mutu e CEL MAI BUN JUCATOR al Fiorentinei in ultimii 20 de ani! Salah si Ribery n-au avut NICI O SANSA: ce mesaj a transmis 'Briliantul'

Adrian Mutu (41 de ani) a evoluat pentru Fiorentina in perioada 2006 - 2011.

In cei ani in care a evoluat pentru Fiorentina, Mutu a reusit sa isi puna amprenta pe istoria clubului si sa ramana definitiv in inimile fanilor di Florenta.

Mutu a inscris 69 de goluri si a ofert 26 de assisturi in cele 143 de partide jucate pentru echipa din Serie A, alaturi de care a reusit sa joace si in Champions League sau Europa League.

Intr-un sondaj realizat de cititorii Firenzeviola, fanii l-au votat pe Adrian Mutu drept cel mai reprezentativ jucator din ultimii 20 de ani a-i istoriei Fiorentinei.

De remarcat este faptul ca Mutu s-a duelat pentru voturi cu jucatori uriasi precum: Salah, Jovetic, Ribery, Chiesa, Rossi, Frey, Gonzalo Rodriguez, Rui Costa, Di Livio, Astori, Toni, Gilardino, Borja Valero sau Rigano.

Cei 16 jucatori au fost impartiti in perechi, iar cei doi finalisti au fost Adrian Mutu si Luca Toni.

Fostul atacant din nationala Romaniei a castigat cu 20 de voturi distanta fata de Luca Toni si a fost declarat cel mai bun jucator al Fiorentinei din ultimii 20 de ani.

"Multumesc din inima tuturor celor care m-au votat 'cel mai bun jucator al Fiorentinei din ultimii 20 de ani'", a fost mesajul de multumire postat de Adrian Mutu, pe Instagram.