Mihalcea (50 de ani), unul dintre antrenorii români cu rezultate notabile în recentul sezon pe băncile celor de la Unirea Slobozia și UTA Arad, a eliminat orice discuție privind o posibilă preluare a băncii tehnice a formației roș-albastre.
Fostul dinamovist îi spune pas rivalei FCSB: de ce exclude categoric o trecere în tabăra roș-albaștrilor
Adrian Mihalcea exclude o eventuală trecere pe banca celor de la FCSB. Tehnicianul susține că trecutul său dinamovist ar atrage furia ambelor galerii.
Trecutul alb-roșu anulează orice negociere
Fostul jucător și antrenor al grupării din Ștefan cel Mare a explicat motivele pentru care ușa către marea rivală este închisă definitiv.
„Nu, nu m-aş simţi confortabil şi cred că niciodată nu ar veni o propunere din partea lor. N-ar face decât să-şi atragă antipatia unei mase mari de suporteri, atât a celor loiali FCSB-ului, cât şi a celor de la Dinamo. În acelaşi timp, şi eu ar trebui să fac faţă unei presiuni care nu ştiu dacă ar duce la vreun rezultat pozitiv. Ăsta-i primul punct. Plecăm de la faptul că am fost un jucător, cred eu, important al lui Dinamo”, a transmis Mihalcea, potrivit Orange Sport.
Rivalitatea istorică dintre cele două cluburi bucureștene a fost reaprinsă recent pe teren, ultimul duel direct consumându-se în finala barajului pentru calificarea în Conference League, confruntare câștigată de FCSB cu scorul de 2-1.
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