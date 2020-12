O URASTE pe Liverpool?! Messi nu a votat pe NIMENI de la campioana Angliei la premiile The Best: fara Klopp, Salah sau Mane! Pe cine a votat

Gala FIFA The Best a avut loc pe 17 decembrie.

Manuel Neuer a fost desemnat cel mai bun portar al lumii, Jurgen Klopp a primit trofeul Antrenorul Anului, iar Robert Lewandowski a primit trofeul The Best, cel mai important acordat la nivel individual in 2020.

Aceste premii au fost acordate pe baza votului efectuat la nivel mondial de capitanii de echipa ai nationalelor, de antrenorii de reprezentative si de jurnalisti. Dupa incheierea galei s-a aflat si modul in care a votat fiecare dintre cei care au putut face asta.

Toate privirile au fost atintite, printre altele, asupra voturilor lui Lionel Messi. Din votul starului de pe Camp Nou se remarca faptul ca acesta nu a votat pe nimeni de la Liverpool, desi campioana din Premier League a avut reprezentanti la toate categoriile.

Lionel Messi has no love for Liverpool...????‍♂️ pic.twitter.com/hAZaDftFgV — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 18, 2020

Messi i-a evitat atat pe Jurgen Klopp, cat si pe Alisson, Salah, Mane sau Van Dijk. Argentinianul a votat cu jucatori de la PSG, Bayern sau Atletico Madrid, in timp ce din categoria antrenorilor i-a ales pe Flick, Bielsa si Lopetegui.

Lionel #Messi’s votes for FIFA #TheBest Award: ???? 1. Neymar.

2. Mbappe.

3. Lewandowski. for the goalkeeper: ????

1. Keylor Navas ????

2. Neuer

3. Oblak for the coach: ????

1. Flick

2. Bielsa

3. Lopetegui pic.twitter.com/v4pxyOilnv — Shay Lugassi (@ShayLugassi) December 17, 2020

Messi nu are amintiri prea placute in confruntarile cu Liverpool. In mai 2019, englezii au eliminat-o pe Barcelona din semifinalele Champions League, cu scorul general de 4-3, dupa ce, pe teren propriu, Liverpool s-a impus in retur cu 4-0.