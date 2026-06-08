Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Real Madrid s-a înțeles cu Antonio Rudiger pentru prelungirea contractului.

Înțelegerea stoperului neamț, cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu gruparea de pe ”Bernabeu” ar fi expirat acum, la sfârșitul lunii iunie.

Sursa anterior menționată a explicat că Rudiger va semna pe doi ani cu Real Madrid și că totul a fost ”aprobat de Jose Mourinho”, noul antrenor al galacticilor.

Fotbalistul este legitimat la Real Madrid din vara lui 2022, când a fost adus liber de contract de la Chelsea. Rudiger a bifat 182 de apariții în toate competițiile pentru galactici.