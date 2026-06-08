Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”

Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor” La Liga Starul de 130.000.000€ pe care-l vrea Real Madrid: când s-ar face transferul
SPORT.RO
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Florentino Perez a câștigat alegerile prezidențiale și îl va pune ”principal” pe Jose Mourinho la Real Madrid.

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Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Real Madrid s-a înțeles cu Antonio Rudiger pentru prelungirea contractului.

Înțelegerea stoperului neamț, cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu gruparea de pe ”Bernabeu” ar fi expirat acum, la sfârșitul lunii iunie.

Sursa anterior menționată a explicat că Rudiger va semna pe doi ani cu Real Madrid și că totul a fost ”aprobat de Jose Mourinho”, noul antrenor al galacticilor.

Fotbalistul este legitimat la Real Madrid din vara lui 2022, când a fost adus liber de contract de la Chelsea. Rudiger a bifat 182 de apariții în toate competițiile pentru galactici.

Cifrele lui Antonio Rudiger

Rudiger a trecut pe la academiile de fotbal ale celor del a Sperber Neukolln, Tasmania Berlin, Neukollner Sportfreunde, Hertha Zehlendorf, Borussia Dortmund și VfB Stutgart.

El a jucat de-a lungul carierei sale la Stuttgart, Roma, Chelsae și Real Madrid. La națională, neamțul a bifat 83 de convocări și și-a trecut în cont trei reușite.

  • Chelsea: 203 meciuri jucate, 12 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • Real Madrid: 182 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Stuttgart: 80 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Roma: 72 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Dortmund U17: 26 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Stuttgart II: 22 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Dortmund U19: 16 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Stuttgart U19: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Chelsea U23: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Roma U19: 1 meci jucat, 1 gol înscris
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