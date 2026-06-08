Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”
Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Real Madrid s-a înțeles cu Antonio Rudiger pentru prelungirea contractului.
Înțelegerea stoperului neamț, cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu gruparea de pe ”Bernabeu” ar fi expirat acum, la sfârșitul lunii iunie.
Sursa anterior menționată a explicat că Rudiger va semna pe doi ani cu Real Madrid și că totul a fost ”aprobat de Jose Mourinho”, noul antrenor al galacticilor.
Fotbalistul este legitimat la Real Madrid din vara lui 2022, când a fost adus liber de contract de la Chelsea. Rudiger a bifat 182 de apariții în toate competițiile pentru galactici.
Cifrele lui Antonio Rudiger
Rudiger a trecut pe la academiile de fotbal ale celor del a Sperber Neukolln, Tasmania Berlin, Neukollner Sportfreunde, Hertha Zehlendorf, Borussia Dortmund și VfB Stutgart.
El a jucat de-a lungul carierei sale la Stuttgart, Roma, Chelsae și Real Madrid. La națională, neamțul a bifat 83 de convocări și și-a trecut în cont trei reușite.
- Chelsea: 203 meciuri jucate, 12 goluri înscrise, 7 pase decisive
- Real Madrid: 182 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 4 pase decisive
- Stuttgart: 80 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Roma: 72 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive
- Dortmund U17: 26 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Stuttgart II: 22 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Dortmund U19: 16 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Stuttgart U19: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Chelsea U23: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Roma U19: 1 meci jucat, 1 gol înscris