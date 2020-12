Raspunsul suprinzator al lui Salah! Ce a spus cand a fost intrebat ce ar alege dintre Barcelona sau Real Madrid

Mohamed Salah a devenit unul dintre cei mai mai jucatori de la Liverpool, dupa ce a castigat cu britanicii Champions League si Premier League.

Egipteanul a vorbit cu jurnalistii de la AS despre planurile lui de viitor. Starul lui Klopp nu a exclus varianta unei plecari la Barcelona sau la Real Madrid. De asemenea, jurnalistii l-au intrebat si cat timp se vede jucand pentru Liverpool.

"Real Madrid si Barcelona sunt doua cluburi de top. Cine stie ce se va intampla in viitor? Acum sunt concentrat pentru a castiga titlul si Champions League din nou cu Liverpool.

E o intrebare dificila, dar acum pot spune ca totul este in mainile clubului. Bineinteles ca vreau sa dobor recorduri aici, dar totul depinde de club.

Mi-as dori sa dobor toate recordurile clubului, ar fi frumos. Dar, dupa cum am mai spus, echipa este pe primul loc. Dar sa dobori recorduri si sa castigi meciuri este minunat", a declarat Salah pentru AS.

Egipteanul in varsta de 27 de ani mai are contract cu Liverpool pana in 2023 si este evaluat la 120 de milioane de euro. Salah este cel mai bun marcator al "cormoranilor" in acest sezon si a reusit sa inscrie 14 goluri in toate competitiile.