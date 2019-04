Asa arata nebunia: a atins o singura data mingea in derby-ul cu City si a primit un bonus de 100.000 €

Asta e cea mai buna imagine a dimensiunii banilor din fotbalul englez.

Alexis Sanchez a atins o singura data mingea, aseara, in derby-ul cu Manchester City, si va primi un bonus de 100.000 de euro.

Suna a banc, dar este realitatea fotbalului din Premier League.

Cum a fost posibil?

Clauza in contract: bonus pentru fiecare meci jucat



Alexis Sanchez este departe de forma pe care o asteptau fanii lui Manchester United, si departe de randamentul firesc pentru salariul colosal pe care il castiga pe Old Trafford, de 550.000 de euro pe saptamana.

Pe langa acest salariu, impresarul sau a reusit sa mai insereze in contract si o clauza care spune ca Sanchez incaseaza un bonus special, de aproape 100.000 de euro, pentru fiecare meci jucat in tricoul lui Manchester United in Premier League sau UEFA Champions League.

Aseara, Sanchez a fost introdus pe teren in minutul 83 si tot ce a reusit sa faca a fost sa dea o pasa banala la mijlocul terenului.

Niciun sut, nicio centrare, nimic.

Totusi, cele 7+5 minute in care Alexis Sanchez a stat pe teren in derby-ul orasului Manchester i-a adus bonusul prevazut in contract.

Manchester United e pe locul 6 in clasament, la trei puncte in spatele zonei de Champions League.