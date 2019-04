"Onoare lui Mussolini", salutul nazist si cantece rasiste pentru Bakayoko: suporterii lui Lazio, scene ingrozitoare la derby-ul cu Milan! VIDEO

Suporterii lui Lazio, renumiti pentru derapajele rasiste, s-au dat in spectacol si aseara, la derby-ul cu Milan.

Inainte de meci, acestia au afisat un banner pe care scria "Onoare lui Mussolini" si au facut salutul nazist, lucru interzis prin lege.

Lazio fans on their way to Milan away with banners honouring Benito Mussolini - an ally of Nazi Germany and a friend of Adolf Hitler..

Nazi salutes also seen throughout this video.

Italian football needs to sort this out.

???????????????????????? #Lazio #KickItOut

(????: @AlessiaNovelli2) pic.twitter.com/gULiha1ixY