S-a decis titlul in Anglia? Cum arata programul ultimelor 3 etape: City, 1 punct peste Liverpool!

Manchester City a revenit pe primul loc in Premier League

Manchester City a castigat aseara restanta cu United, de pe Old Trafford, si a revenit pe primul loc in clasament, cu un punct avans peste Liverpool.

Guardiola a luat astfel o optiune serioasa pentru al doilea titlu consecutiv cu City. Programul ultimelor trei etape este accesibil, iar la egalitate de puncte, City este avantajata de meciurile directe.

Programul meciurilor:



Manchester City

vs. Burnley (d)

vs. Leicester (a)

vs. Brighton (d)

Liverpool

vs. Huddersfield (a)

vs. Newcastle (d)

vs. Wolverhampton (a)

Intre aceste meciuri, Liverpool mai joaca si dubla cu Barcelona, in semifinalele UEFA Champions League.

Clasamentul:

E decis titlul in Anglia? Nu, se intampla o minune si Liverpool iese campioana Da, City e campioana