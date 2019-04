Ionut Radu, TRANSFER URIAS! Italienii au anuntat o mutare istorica pentru Romania: doar Mutu a fost mai scump!

Ionut Radu poate deveni al doilea cel mai scump jucator roman din toate timpurile!

La 21 de ani, Ionut Radu e titular in Serie A la Genoa, insa prestatiile sale bune au atras atentia echipelor mari din Serie A. Inter Milano are insa o clauza de rascumparare de 12 milioane de euro pe care vrea s-o reactiveze in vara, tocmai pentru ca romanul sa nu ajunga in curtea unei mari rivale.



Inter Milano vrea sa-l vanda pe Ionut Radu cu 20 de milioane!

Radu nu va ramane insa pe San Siro, anunta Corriere della Sera. Inter vrea sa-l vanda mai departe si spera sa obtina 20 de milioane de euro pentru tanarul portar. Ar fi al doilea cel mai scump transfer din istoria Romaniei, dupa trecerea lui Mutu de la Parma la Chelsea pentru 22,5 milioane de euro. Radu e deja cel mai scump portar roman transferat vreodata, de la Inter la Genoa pentru 8 milioane de euro.

La Inter vor reveni in vara 25 de jucatori imprumutati in toate zonele Europei. Doar cativa au sanse sa ramana, iar in locul lui Spaletti ar putea sa vina Antonio Conte, a anuntat presa italiana.



Ionut Radu, cel mai bine cotat roman!



Ionut Radu a devenit cel mai bine cotat jucator roman pe site-ul transfermarkt. de. Cota lui a explodat in ultimul an de cand e titular in Serie A. A ajuns la 12 milioane de euro, dupa ce in 2018 era cotat la 3 milioane de euro. Razvan Marin este al doilea, cu o cota de 9 milioane de euro, insa mijlocasul a fost cumparat deja de Ajax cu 12,5 milioane de euro.