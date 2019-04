Ce vede si ce nu vede Bursucul! Mihai Mironica, despre "prieteniile" finalului de sezon in Liga I

Intotdeauna ni s-a spus ca blaturile nu mai exista. Si, din cand in cand, vezi fosti jucatori sau antrenori povestind prin studiouri despre blaturi la care au participat cu ani in urma. Peste niste ani ii vom vedea pe jucatorii sau antrenorii de acum relatand relaxati despre blaturile din actuala epoca. Exista un sentiment al prescrierii la care lucreaza din greu si guvernul Romaniei.

Deocamdata, despre blaturile de acum vorbesc doar “tertii”, pagubitii. Dan Petrescu spune ca Astra face blaturi cu “Steaua”, asa cum o numeste, ca mai toata lumea, pe FCSB. Un club care a oprit hegemonia de trei ani a Stelei in campionat, care a invins Steaua in finala Cupei si in Supercupa, Astra, este considerat de Dan Petrescu un satelit al celor de la FCSB, o echipa care “e in vacanta” cand joaca in compania trupei lui Becali, ca sa preluam formula lui Petrescu. Antrenorul CFR-ului spune ca se bazeaza pe flerul lui, pe ceea ce vede cand se uita la partide. Trebuie sa avem incredere in experienta antrenorului de 51 de ani fie si pentru ca si el a jucat intr-o multime de blaturi cand era la Steaua, la FC Olt... Sau poate ne spune domnu’ Dan ca echipele ceausestilor avea parte doar de partide crancene in dictatura ceausista...

Ce uita Dan Petrescu sa spuna e ca Astra a batut-o in acest sezon pe FCSB. Asa cum era ea datoare la Becali. Si ca Botosani a facut egal cu FCSB la Bucuresti. Botosani, o alta echipa indicata de oficialii clubului clujean ca ar fi vasala a imperiului becalian. Cu aceste puncte luate de vasali, FCSB ar fi fost langa echipa lui Dan Petrescu in clasament.

Nu stiu daca Dan Petrescu isi aduce aminte ca in Liga 1 exista o echipa, Sepsi. Echipa maghiarilor din Covasna a pierdut absolut toate partidele jucate de-a lungul timpului cu echipa maghiarilor din Cluj. Cum nu i s-a intamplat niciunui alt club din Liga 1. Acum, o sa folosesc argumentul lui Petrescu, “eu spun ce vad”. Eu vad ca Tucudean marcheaza golul victoriei la ultimul meci cu Sepsi intr-o faza asemanatoare cu cea din care inscrie Gnohere cu Astra. Sunt faze in care aparatorii par a avea grija sa nu-i deranjeze pe golgeteri. Ce mai vad eu este ca Sepsi, pe teren propriu, nu reuseste nici in acest meci s-o deranjeze macar pe CFR, netrimitand vreun sut pe poarta lui Arlauskis.

Nu stiu cum se spune “a fi in vacanta” in maghiara. Am scris asta in romaneste. Si da, CFR-ului i s-a refuzat incorect un penalty in meciul de Cupa de la Giurgiu. Dar, chiar si cu acel penalty, Astra ii elimina lui Petrescu echipa de rezerve. Ca s-au gasit astia acum sa joace fotbal...