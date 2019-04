Vorbe din alta lume: Guardiola nu e "Pep-penalty", iar Liverpool nu fura furati :) Lectia de fair play a lui Guardiola dupa ce City a facut un pas mare spre titlu

Daca in Romania antrenorul campioanei a fost poreclit "Dan Penalty" de omul numarul 1 de la rivala FCSB, iar oltenii striga ca fura furati de fiecare data cand isi iau trei goluri de la FCSB, in Anglia Pep Guardiola spune ca Liverpool merita titlul de campioana in acest sezon.

Manchester City a facut un pas mare spre titlu, dupa victoria 2-0 pe Old Trafford, cu United, dar Pep Guardiola ii indeamna pe jucatorii sai sa ramana concentrati, pentru ca lupta va fi crancena in ultimele trei etape.

Guardiola a oferit aseara, la conferinta de presa, o noua lectie de fair play, dupa ce saptamana trecuta a recunoscut ca Tottenham s-a calificat pe merit in semifinalele UEFA Champions League, in dauna echipei sale, in ciuda deciziei controversate de arbitraj din finalul partidei.

Antrenorul lui City a spus acum ca Liverpool merita titlul de campioana in acest sezon, si ca ambele echipe, atat City cat si Liverpool, au reusit sa ridice nivelul campionatului englez.

"Nu suntem campioni, mai avem trei meciuri. Le-am spus jucatorilor sa nu citeasca presa, sa nu se uite la TV, doar sa se odihneasca si sa se pregateasca pentru meciul cu Burnley. Trebuie sa ramanem calmi."

"Manchester City si Liverpool merita sa castige titlu, dar doar una singura va reusi acest lucru."

"Echipa care va pierde nu va avea nimic de regretat, pentru ca a dat totul. Am ridicat nivelul Premier League, si noi si Liverpool. Ce au facut ei este incredibil."

"Acum totul sta in mainile noastre", a spus Guardiola la conferinta de presa.





City, mare favorita



Manchester City a castigat aseara restanta cu United, de pe Old Trafford, si a revenit pe primul loc in clasament, cu un punct avans peste Liverpool.

Guardiola a luat astfel o optiune serioasa pentru al doilea titlu consecutiv cu City. Programul ultimelor trei etape este accesibil, iar la egalitate de puncte, City este avantajata de meciurile directe.

Programul meciurilor:



Manchester City

vs. Burnley (d)

vs. Leicester (a)

vs. Brighton (d)

Liverpool

vs. Huddersfield (a)

vs. Newcastle (d)

vs. Wolverhampton (a)

Intre aceste meciuri, Liverpool mai joaca si dubla cu Barcelona, in semifinalele UEFA Champions League.

Clasamentul: