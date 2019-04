Asta e nebunia verii la Real: Zidane, 100 de milioane € pentru un fenomen de 19 ani!

Dupa un sezon ratat, Real Madrid a pregatit bani multi pentru transferurile din vara.

Real Madrid e pe 3 in campionat si a parasit UEFA Champions League in optimile de finala, asa ca e obligata sa investeasca masiv in transferuri pentru a ataca trofeele sezonului viitor.

Zinedine Zidane si-a conturat strategia, iar nemtii de la Bild anunta ca pe lista francezului se afla si pustiul minune de la Borussia Dortmund, englezul Jadon Sancho.

Real ofera 100 de milioane €



La doar 19 ani, Jadon Sancho, jucator crescut de Manchester City, are cifre excelente la Dortmund - 30 de meciuri jucate in acest sezon de Bundesliga si 11 goluri marcate.

Nemtii scriu ca suma de transfer pe care e dispusa Real Madrid sa o ofere se invarte in jurul a 100 de milioane de euro.

Site-ul de specialitate transfermakrt.de il evalueaza pe Sancho in acest moment la 80 de milioane de euro, dar pretul va creste, pentru ca Real nu este singurul club interesat de el.

Barcelona, dar si marile forte din Premier League se vor lupta in vara sa obtina semnatura jucatorului de 19 ani.

