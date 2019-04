Astra - CFR 2-2 | Dan Petrescu l-a DISTRUS pe Ionita dupa meci: "Are talent, dar degeaba. Nu a convins pe nimeni" Unde poate ajunge

CFR a obtinut doar o remiza cu Astra Giurgiu, 2-2, si a iesit din Cupa Romaniei.

Astra - CFR 2-2 | CFR Cluj nu mai poate sa faca eventul! Campioana a fost eliminata de Astra in semifinalele competitiei dupa 2-2 in retur. La finalul partidei, Dan Petrescu a fost furios atat pe arbitraj cat si pe o parte din jucatorii sai. Alex Ionita a fost tinta principala si are sanse mari sa plece de la Cluj in vara.



Dan Petrescu, despre Alex Ionita: Degeaba are talent!

"Nu a convins pe nimeni, nici pe mine, nici pe ceilalti antrenori. Intrebati-l pe el, poate stie mai bine. Eu nu am nimic cu nimeni, cu niciun jucator. Are talent, dar degeaba. Fotbalul e facut din munca, nu din talent.

Sa vedem ce vrea el de la viata, intrebati-l pe el. Eu imi doresc mai mult mereu, daca si el si-ar dori ar fi bine.

Important e ca el sa inteleaga cum e fotbalul.Daca nu muncesti si nu dai totul degeaba", a declarat Dan Petrescu dupa meci.

Alex Ionita, dorit de Craiova!



Alex Ionita poate ajunge in sfarsit la Craiova in vara, dupa ce a fost ofertat atat vara trecuta cat si in pauza de iarna. CFR Cluj l-a tinut insa in speranta ca fostul rapidist se va ridica la nivelul asteptarilor, insa declaratiile lui Super Dan nu mai lasa loc de interpretari. CFR Cluj a platit 800.000 de euro Astrei pentru transferul lui Ionita.

De cand am revenit in tara n-am primit niciun penalty, acuza cel poreclit "Dan Penalty" de catre rivalii sai.

"La ora jocului cu Viitorul cred ca vor fi doua puncte distanta in campionat. Pentru ca FCSB are meci inaintea noastra cu Astra si daca noi pierdem cu Viitorul, FCSB devine favorita. Eu nu inteleg de ce s-a spus ca s-a terminat campionatul. Daca noi pierdem cu Viitorul, 100% Steaua e favorita. Deci va fi un meci greu. Cine il stie pe Hagi, cine stie Vitorul, stie ca poate sa castige cu oricine oricand."



"L-am schimbat pe Ionita pentru ca nu am fost multumit. Daca vrei sa imbraci tricoul lui CFR, echipa campioana, trebuie sa alergi, sa faci ceva. Toti jucatorii faceau asta, mi s-a parut ca Alex nu facea, a fost decizia mea si mi-o asum."

"Sunt foarte suparat pe arbitraj. Daca zic ceva, o sa zica iar ca pun presiune. Mi s-a parut ca au fost decizii ciudate. Am simtit ca nu e bine ce face arbitrul din minutul 1 pana in minutul 95”, a spus Dan Petrescu aseara, dupa meciul cu Astra.

