Trei transferuri de top pregătite de Arsenal și numele de pe lista de plecări

Situația unui nou atacant central va fi analizată separat, pe parcursul perioadei de transferuri, în funcție de eventualele plecări din compartimentul ofensiv.

Prioritatea clubului din Londra este aducerea unui jucător de bandă ofensiv de nivel înalt. Pe lângă această mutare, conducerea dorește să asigure transferurile unui mijlocaș și ale unui fundaș dreapta, achiziții considerate aproape sigure pentru această vară.

Ambiții mari după finala Ligii Campionilor

Planurile englezilor confirmă strategia managerului Mikel Arteta. După pierderea finalei Ligii Campionilor în fața celor de la Paris Saint-Germain, tehnicianul a transmis că gruparea londoneză trebuie să fie „foarte, foarte ambițioasă, foarte rapidă și foarte inteligentă” pe piața transferurilor. Arteta consideră că lotul are nevoie de întăriri semnificative pentru a concura eficient cu elitele fotbalului european în sezonul viitor.

Pentru a asigura fondurile necesare acestor investiții, Arsenal ia în calcul și despărțirea de unii fotbaliști din actualul lot. Printre numele vehicule pentru o posibilă plecare se numără Gabriel Martinelli, Leandro Trossard și Gabriel Jesus.

De asemenea, clubul estimează încasări de aproape 770 de milioane de euro pentru acest sezon, un argument financiar important care le va permite oficialilor să acționeze rapid în momentul identificării țintelor din mercato.