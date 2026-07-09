Partida Franța – Maroc din sferturile Cupei Mondiale a consemnat un alt record.

Bouaddi, pe locul doi într-un clasament special

Mijlocașul Ayyoub Bouaddi a intrat în istoria fotbalului și, până în momentul de față, doar legendarul Pele se află în fața sa.

Concret, fotbalistul marocan în vârstă de doar 18 ani și 280 de zile este pe locul doi în topul celor mai tineri fotbaliști care au fost titulari într-un sfert de Cupă Mondială.

Doar brazilianul Pele era mai tânăr când a fost titular într-un sfert mondial, la 17 ani și 240 de zile.

Cotat la 50 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Ayyoub Bouaddi este fotbalistul celor de la Lille.

Bouaddi are doar opt meciuri la naționala Marocului, dintre care cinci sunt la această ediție a Cupei Mondiale.