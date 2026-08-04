VIDEO EXCLUSIV Patronul din Superligă anunță „taifunul” de la FCSB: „O să vedeți!”

Patronul din Superligă anunță „taifunul” de la FCSB: „O să vedeți!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Un finanțator din Superligă a garantat, la VOYO Sport Live, că FCSB se va confrunta cu probleme financiare.

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Din articol

Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, a susținut că Gigi Becali va fi pus în dificultate din cauza faptului că FCSB a fost eliminată în turul II preliminar al Conference League (3-7 la general de Auda). 

Valeriu Iftime, sigur despre FCSB: „Să vedem ce taifun urmează acolo!” 

Iftime a transmis că în România nu există un club care să stea cu adevărat bine pe plan financiar, considerând că FCSB a reprezentat excepția în anii precedenți.  

Valeriu Iftime

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Valeriu Iftime, finanțator FC Botoșani / Foto: Captură PRO TV
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„În campionat nu sunt echipe cu bani. În România echipa cu bani a fost FCSB. Să vedem ce taifun urmează acolo! Că o să dea domnul Becali bani de acasă. 

Că va fi primul an din ultimii patru ani în care va da bani din casă. Să vezi acolo cum se schimbă viața, o să vedeți! O să vedeți cum e să dai 30.000 de euro din banii tăi”, a declarat Valeriu Iftime, într-o intervenție telefonică la VOYO Sport Live.   

Pierdere mare financiară pentru FCSB

Gigi Becali a fost întrebat ce înseamnă din punct de vedere financiar eliminarea din turul doi din Conference League.

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că a pierdut în acest sezon aproximativ zece milioane de euro, pentru că echipa nu s-a calificat în faza ligii din Conference League.

Becali a explicat că marea problemă este, de fapt, diminuarea șanselor lui FCSB de a mai ajunge în Champions League în stagiunea viitoare.

„Sunt ofticat, să zicem că scoteam 8-10 milioane dacă ne calificam, problema este coeficientul, că ăla valorează 50 de milioane, dacă făceam puncte intram în cap de serie în play-off-ul Champions League”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la Play on Sport, pe VOYO.

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