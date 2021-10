Sărbătoare pentru un club de tradiție din Anglia! A fost aprobată cumpărarea de către arabi: fanii au ieșit în stradă 

UPDATE | Premier League a aprobat cumpărarea clubului Newcastle United de către un fondul saudit. Cumpărarea clubului a fost aprobată joi de Premier League.

"Clubul este vândut consorţiului cu efect imediat", a precizat textul, subliniind că Premier League "a primit garanţii obligatorii din punct de vedere juridic că Regatul Arabiei Saudite nu va controla clubul Newcastle United".

Fanii lui Newcastle au sărbătorit în stradă această veste, mii de oameni ieșind pentru a petrece în cinstea acestei realizări.

Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ⚪️⚫️ #NUFC

[???? @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP