Ce nebunie! Gol magnific al lui Ferran Torres in meciul nebun cu Newcastle! S-au inscris sapte goluri 

Newcastle si Manchester City s-au intalnit in etapa cu numarul 36 din Premier League, 3-4.

City s-a impus la capatul unui meci cu adevarat nebun, dupa ce a fost condusa de doua ori. Krafth a deschis scorul in minutul 25, iar Cancelo a egalat in minutul 39.

Ferran Torres si-a dus echipa in avantaj cu unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului. Atacantul a primit de la Gundogan, care a centrat din lovitura libera si a reluat perfect, din intoarcere, cu exeriorul, trimitand direct in poarta.

Newcastle a egalart in al saselea minut de prelungiri din penalty, iar Willock, care initial ratase o lovitura de pedeapsa, a reusit sa inscrie in minutul 62 si sa isi duca echipa in avantaj. Acelasi Torres a intervenit iar si a reusit o dubla din doua minute, aducand victoria lui City.