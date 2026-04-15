OL ar putea fi cumpărat de un consorțiu american

La sfârșitul lunii martie 2026, compania britanică Cork Gully, care este specializată în insolvență, a preluat de la John Textor controlul asupra Eagle Football Holdings Bidco Limited, care deținea 85% din capitalul lui Olympique Lyon, dar și participațiuni la RWDM Brussels (80%), Botafogo (90%), Crystal Palace (40%) și FC Florida Academy (100%).

În urma plecării lui Textor din funcțiile de acționar și președinte, din cauza haosului creat de retrogradarea administrativă dictată de DNCG în luna iunie 2025, a fost numit un comitet de conducere compus din Gilbert Saada, Nathalie Dechy și Victoria Wescott, care să administreze schimbarea acționarului majoritar și să asigure o transparență maximă.

Interesat de achiziționarea clubului din Ligue 1 este un consoțiu format din Ares Capital (fond de investiții american, care are printre acționari pe Antony Ressler, patronul lui Atlanta Hawks, și Abu Dhabi Investment Authority) și compania Kynisca (condus de antreprenoarea americană Michele Kang, care deține echipele de fotbal feminin Washington Spirit și Olympique Lyonnais Feminin).

Pachetul de acțiuni la clubul lionez a fost a achiziționat pentru 800 de milioane de euro, în decembrie 2022, dar acum ar putea valora doar 600 de milioane de euro. Textor a deținut anterior acțiuni la Crystal Palace, pe care le-a vândut pentru 200 de milioane de euro, în iulie 2025. Întreaga sumă a intrat în conturile Ares Capital, companie care îl împrumutase pe acesta cu suma de 400 de milioane de euro, în 2022, când a achiziționat-o pe Lyon.

John Textor face parte din familia extinsă DuPont

Revista Forbes estimează averea lui John Textor, fostul proprietar al lui Olympique Lyon, la aproape 4.3 miliarde de dolari. Este supranumit "Hollywood's Virtual Reality Guru", deoarece a fost un pionier al dezvoltării tehnologiilor, al conținutului creativ și al modelelor de distribuție digitală pentru media și internet. Textor face parte din familia extinsă Du Pont, una dintre cele mai proeminente dinastii americane, care se trage din aristocratul francez Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817).

Acesta este originar din Kirksville (Missouri) și este CEO al Facebank, Inc. În trecut, a făcut oferte de cumpărare pentru Brentford, Watford și Newcastle, dar a reușit să intre în Premier League ca acționar la Crystal Palace, alături de Steve Parish, Josh Harris și David Blitzer. A vândut pachetul minoritar (43%) pentru 200 de milioane de euro, în iulie 2025.

Recent, s-a arătat interesat de achiziționarea clubului englez Wolverhampton Wanderers, pentru care ar fi oferit 460 de milioane de euro holdingului chinez Fosun International. Textor a fost unul dintre cei mai virulenți contestatari ai investiției Qatarului în PSG, acuzând că aceasta este ilegală conform legilor în vigoare în Uniunea Europeană.

