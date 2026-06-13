Zlatan Ibrahimovic, care participa la o emisiune a postului Fox alături de Thierry Henry, l-a dat afară pe celebrul youtuber american IShow Speed, care tocmai îşi dăduse pronosticul privind câştigătoarea Cupei Mondiale, Portugalia.

Zlatan Ibrahimovic l-a dat afară pe IShow Speed din platou

Ibrahimovic, surprins, s-a uitat la Thierry Henry, care şi-a îndreptat imediat privirea în altă parte. Suedezul i-a luat apoi microfonul lui IShow Speed, împingându-l pentru a-l îndepărta de pe platou.

„Ce... ? Uitaţi-vă la victoria lui! Uitaţi-vă la Ronaldo cum câştigă”, a insistat tânărul din Cincinnati, urmărit de 55 de milioane de persoane pe canalul său de YouTube.

IShow Speed a părăsit în cele din urmă platoul, repetând că Portugalia va câştiga. „Îţi promit că vor câştiga!”, a adăugat el, retrăgându-se sub privirea amuzată a lui Ibrahimovic.

News.ro.