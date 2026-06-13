Lovitură pentru FCSB! Fotbalistul așteptat cu disperare de Gigi Becali, folosit ca monedă de schimb

După ce l-a lăudat în mai multe rânduri, Gigi Becali a anunțat că vrea să îl transfere pe Denis Drăguș la FCSB.

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Patronul lui FCSB vrea să îi aducă lui Daniel Bîrligea un concurent puternic pe post, iar Drăguș pare a fi preferatul lui Becali.

Gigi Becali a declarat recent că este dispus să îi plătească un salariu de un milion de euro lui Denis Drăguș, pe care îl consideră ”cel mai valoros fotbalist român”.

După un sezon în care nu a mai impresionat la Gaziantep, unde a evoluat sub formă de împrumut de la Trabzonspor, Drăguș s-a întors la clubul de care aparține, însă atacantul român nu mai intră în planurile lui Trabzonspor.

Turcii vor să scape definitiv de Dennis Drăguș, iar oficialii lui Trabzonspor îi caută o nouă echipă. Presa turcă a dezvăluit că Trabzonspor vrea să îl folosească pe jucătorul român ca ”monedă de schimb”.

Concret, Trabzonspor vrea să îl transfere pe Adil Demirbag, fundașul cotat la trei milioane de euro de la Konyaspor. Trabzon a făcut o primă ofertă de cinci milioane de euro pentru Demirbag, însă Konyaspor a refuzat-o pe loc.

Conform TakaGazete, a doua ofertă pusă pe masă de Trabzonspor constă într-un schimb. Trabzonspor vrea să îl ofere la schimb pe Denis Drăguș pentru Adil Demirbag, plus o sumă de bani. De altfel, Trabzonspor ar putea include și alți jucători în această afacere.

Turcii au mai scris că este greu de crezut că Denis Drăguș va ajunge la FCSB, în condițiile în care salariul propus de Gigi Becali (1 milion de euro) este mult mai mic decât suma pe care fotbalistul o încasează în momentul de față la Trabzonspor (1,5 milioane de euro).

Ce a declarat Gigi Becali despre Denis Drăguș

”Când am făcut eu pozele alea, de ce le-am făcut? La Hagi, la botez. L-am luat și pe el (n.r.- pe Coman), și pe Drăguș: 'Ia veniți voi încoace. Haideți la poză'. Le-am zis: 'Voi doi o să fiți la mine, să facem poza de acum'.

Drăguș a zis: 'Nea Gigi, trebuie să iau bani de acolo. Mă duc, îmi văd de treaba mea, să văd ce bani îmi dau'. Să-i dea câteva sute de mii, că nu-l mai vor. 'Să-mi dea 4-500 de mii'. Florinel a spus: 'Dacă-mi dau 6-700 de mii, îmi văd de treabă'. Le dau și eu.

'Eu pot să-ți dau un milion, cu tot cu prime (n.r.- lui Drăguș)`. Lui Florinel îi dau și lui 7-800 cu prime. Drăguș e cel mai valoros jucător român. Asta e părerea mea! Pot să vină amândoi, unul dintre ei sau niciunul. Vedem”, a spus Gigi Becali.