"A fost cel mai ciudat fotbalist impotriva caruia am jucat!" Cine i-a pus cele mai multe probleme pe teren lui Paul Scholes

Fostul jucator al lui Manchester United, Paul Scholes, a dezvaluit numele jucatorului care i-a dat cele mai multe batai de cap in meciurile directe.

Este vorba despre Patrick Vieira, pe care britanicul il considera cel mai puternic si cel mai ciudat adversar al sau.

Potrivit declaratiilor facute in cadrul podcastului "A Goal in One", Scholes l-a caracterizat pe francezul care a jucat la Arsenal in perioada 1996-2005, drept un jucator briliant.

"Nu am fost un fotbalist care a excelat din punct de vedere al fortei si al vitezei. Eram preocupat sa pasez si, de obicei, adversarii erau mult mai puternici decat mine. In schimb, eu reuseam sa ii scot din joc prin pase.

Cu toate acestea, in fata lui Vieira am intampinat probleme. Era foarte inalt si avea picioarele lungi. Cand credeai ca vei intra in posesia mingii, venea el si ti-o ridica peste cap. A fost un jucator briliant, care nu facea numai faza defensiva. Era extrem de energic si reusea sa inscrie goluri si sa ofere pase decisive.

Cand ma mai intreaba oamenii, le spun ca Vieira a fost cel mai ciudat fotbalist impotriva caruia am jucat", a declarat britanicul care a cucerit 11 titluri in Premier League cu Manchester United, echipa la care si-a petrecut intreaga cariera.

Paul Scholes si Patrick Vieira s-au duelat in foarte multe derby-uri Manchester United - Arsenal, disputate la finalul anilor '90 - inceputul anilor 2000.