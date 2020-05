Provocare inedita pentru Sir Alex Ferguson! Ce cadou a primit in carantina de la Manchester United | FOTO

Legendarul antrenor al lui Manchester United, Sir Alex Ferguson, a primit o provocare inedita, sub forma unui cadou.

El se afla izolat la domiciliu, respectand masurile de siguranta si recomandarile autoritatilor care ii vizeaza in special pe cei varstnici.

Pentru a-i face perioada de carantina mai usoara, oficialii clubului i-au trimis o macheta de aproape 4.000 de piese Lego a arenei Old Trafford, care poate fi construita in aproximativ 7 ore.

Daily Mail scrie ca scotianul, acum in varsta de 78 de ani, a fost cel care le-a cerut acest model Lego celor de la Manchester United, tocmai pentru a-si ocupa timpul intr-un mod inedit.

Macheta celebrei arena din Manchester este alcatuita din 3.898 de piese Lego. Ea include si statuia lui Sir Alex Ferguson, care a fost amplasata la stadion ca o recunoastere a performantelor obtinute de el in cei 27 de ani petrecuti pe banca tehnica a clubului.

Aceasta provocare a fost acceptata si de o alta legenda a "diavolilor rosii", Bryan Robson, care l-a provocat ulterior si pe actualul manager al echipei, Ole Gunnar Solskjaer.

"Am fost provocat de Bryan Robson la un duel in care trebuia sa construim stadionul Old Trafford din piese Lego. Eu n-am avut suficienta rabdare, asa ca l-a realizat familia mea", a marturisit norvegianul, in urma cu ceva timp.