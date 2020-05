Manchester United a pus ochii pe un jucator de la Barcelona! Catalanii vor cu orice pret sa scape de el! Ce lovitura pot da "diavolii rosii"

Manchester United a intrat in cursa pentru un jucator de la Barcelona.

Fotbalistul celor de la Barcelona Philippe Coutinho (27 de ani) a intrat in atentia celor de la Manchester United. Catalanii incearca sa il vanda pe Coutinho dupa ce prestatiile sale atat la Barca cat si la Bayern, echipa la care a fost imprumutat pentru acest sezon nu au fost covingatoare.

Potrivit presei din Anglia, destinatia lui Coutinho ar putea fi Premier League. Manchester United il vrea pe atacantul brazilian, insa antrenorul echipei Ole Gunnar Solskjaer nu s-a decis asupra unui astfel de tranfser.

Owen Hargreaves, fost jucator la Manchester United, a declarat ca daca ar fi fost director sportiv la un club, l-ar fi transferat imediat pe Coutinho.

"Iubesc jocul sau, il iubesc ca jucator. E clar ca trce printr-un moment mai greu dupa ce a plecat de la Liverpool. La Barcelona n-a functionat, la Bayern la fel, dar mai are timp sa se transfere si nu l-as exclude niciodata. Mi-ar placea sa-l vad inapoi in Premier League. Ar face mai bune multe echipe. Echipele din Anglia sunt, probabil, singurele care il pot transfera acum. Cand juca in Premier League, era de vis sa-l vezi cum joaca! Daca as fi director sportiv la un club, l-as transfera", a declarat Owen Hargreaves, conform The Mirror.