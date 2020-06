Atletico Madrid si Manchester United pregatesc o afacere de peste 100 de milioane de EURO! Cine este super-jucatorul care va schimba echipa

Manchester United s-a interesat de mult de mijlocasul lui Atletico.

Saul Niguez isi va anunta noul club in scurt timp. Mijlocasul spaniol a facut anuntul pe contul sau oficial de Twitter. Saul a spus ca fanii trebuie sa astepte putin pentru a afla care este noul sau club, insa Manchester United a fost echipa care s-a interesat de mult de el.

Mesajul postat duminica de acesta a fost" "Club nou! Il voi anunta in 3 zile." Fanii lui Atletico au amintiri neplacute in urma unor astfel de mesaje. La plecarea lui Antoine Griezzman, acesta a lansat un documentar unde a analizat daca trebuie sa ramana sau sa plece. Se stie deznodamantul, iar francezul a ajuns la Bracelona un an mai tarziu.

Manchester United continua sa se intereseze de Saul, pe care l-a dorit de mai multtimp. O mutare pe Old Trafford poate fi o schimbare benefica pentru mijlocas.

Saul are 26 de meciuri in acest sezon de La Liga pentru Atletico Madrid. Este la Madrid din 2013 si a marcat 3 goluri in acest sezon, fiind foarte iubit pe Wanda Metropolitano.