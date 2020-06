Manchester United e favorita in cursa pentru cel mai VALOROS jucator al nemtilor! Cat vor trebui sa scoata 'diavolii' din buzunare pentru aceasta AFACERE

Manchester United vrea sa reevina o forta in Premier League si e pregatita sa investeasca serios in vara.

Manchester United il doreste pe Kai Havertz si este favorita sa semneze cu jucatorul lui Leverkusen, anunta The Sun. De fapt, Solksjaer planuieste un dublu transfer, Jadon Sancho fiind cealalta tinta.

Clubul de pe Old Trafford il poate pierde pe Anthony Martial, dorit e Arsenal. Cei doi mijlocasi din Bundesliga ar veni la momentul potrivit la United, care nu se regaseste in ultimii ani in lupta pentru campionatul Angliei.

Oficialii lui United sunt constienti ca valoare lui Havertz va creste si mai mult in vara si va fi tot mai greu sa il transfere, tocmai de asta lupta sa il ia cat mai repede.

Se preconizeaza cu suma de transfer va incepe de la 55 de milioane de euro, dar Leverkusen va cere cu siguranta un pret mai mare. Se vorbeste de o suma ce ar putea atinge 100 de milioane de euro.

Kai Havertz e cel mai valoros jucator german in acest moment, fiind cotat la 81 de milioane de euro pe trasfermarkt. Este intr-o forma de zile mari si a inscris de 5 ori in primele 4 etape din Bundesliga de dupa pauza provocata de coronavirus.