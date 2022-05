Everton rămâne în Premier League

Condusă cu 2-0 la pauză, după golurile lui Jean-Philippe Mateta (21') și Jordan Ayew (36'), Everton a întors rezultatul în actul secund, în urma reușitelor lui Michael Keane (54'), Richarlison (75') și Dominic Calvert-Lewin (85').

Liviu Ciobotariu, out de la FC Voluntari? "Amatorism total! Nu i s-a propus prelungirea"

Adrian Porumboiu exultă: "Are și Vasluiul reprezentant la Mondialul din Qatar!"

Numeroși fani ai lui Everton au pătruns pe teren încă din minutul 85 pentru a sărbători reușita elevilor lui Frank Lampard, iar jocul s-a reluat după ce au fost scoși de pe gazon. Bucuria a continuat la finalul meciului, când mii de suporteri ai formației de pe Goodison Park au intrat pe teren, au aprins fumigene și s-au bucurat pentru menținerea în Premier League.

Patrick Vieira, fostul mare jucător de la Arsenal, în prezent antrenorul lui Crystal Palace, a fost implicat într-un incident. La finalul meciului, unul dintre fanii intrați pe gazon l-a abordat pe tehnicianul rivalilor, moment în care francezul l-a lovit cu piciorul pe individul respectiv, punându-l la pământ.

"Nu am nimic de spus", a fost reacția lui Patrick Vieira, când a fost întrebat de jurnaliștii despre incidentul de la finalul jocului.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground ???????????? pic.twitter.com/p6fVvYnzTd