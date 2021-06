Voleibalista din Serbia, suspendata dintr-un motiv incredibil! Ea a fost acuzata ca a facut un gest rasist in timpul meciului

Sarboaica a primit o suspendare de doua meciuri si o amenda de 17.000 de euro, dar proprii fani cer o pedeapsa mai aspra.

Sanja Djurdjevici a fost suspendata pentru doua meciuri si a primit o amenda de 17.000 de euro, dupa un gest facut pe 1 iunie, in timpul meciului castigat cu Thailanda, 3-0, contand pentru 2021 FIVB Volleyball Nations League. Sarboaica a fost surprinsa de camerele de luat vederi in timp ce isi facea "ochi asiatici", tragand cu degetele de coltul pleoapelor. Sportiva si-a cerut scuze adversarelor, cand si-a dat seama ca face un gest deplasat, apoi a transmis pe Instagram ca "sunt constienta ca am gresit, nu am vrut sa jignesc pe nimeni".

Federatia de Volei din Serbia a cerut ca episodul sa nu fie "umflat mai mult decat este cazul", in timp ce o petitie online a strans mai mult de 6.000 de semnaturi si cere o pedeapsa mai mare pentru voleibalista, considerand ca nu se da un bun exemplu pentru respectarea normelor elementare de etica si respect in cadrul loturilor nationale. Nu e primul incident de acest fel in voleiul din Serbia, dupa ce, in mai 2017, nationala feminina s-a calificat la Campionatul Mondial din Japonia si a sarbatorit reusita printr-o fotografie de echipa in care toate sportivele au facut gestul de care este acuzata acum Djurdjevici.

Sanja Djurdjevici (23 ani) evolueaza acum la ZOK Ub, echipa care a eliminat pe Stiinta Bacau, in august 2020, in saisprezecimile Cupei CEV. In trecut, ea a mai fost legitimata la OK Kolubara Lazarevac si Dinamo Pancevo.