La 74 de zile după finala Champions League, PSG – Inter 5-0, meciul care a încheiat sezonul european 2024-2025, UEFA marchează începutul unei alte campanii continentale prin organizarea Supercupei Europei.

Înființată în 1972, partida care aduce față în față câștigătoarea Champions League cu învingătoarea Ligii Europa a luat o amploare tot mai mare, de-a lungul anilor. Mai ales din punct de vedere financiar.

Acum, când orașul italian Udine va găzdui confruntarea din această seară, PSG – Tottenham, în joc e suma totală de 9 milioane de euro. Învingătoarea va lua 5 milioane, în timp ce învinsa se va alege cu 4 milioane de euro.

De remarcat că, în urma partidei din această seară, vom avea o echipă care va câștiga Supercupa Europei, în premieră. Pentru că PSG și Tottenham n-au acest trofeu în vitrina lor.

Cea mai titrată echipă din istoria Supercupei Europei e Real Madrid cu șase trofee. Podiumul all-time e completat de Barcelona și AC Milan, fiecare formație având cinci victorii în palmares.

Revenind la meciul PSG – Tottenham, acesta va fi oferit de Sport.ro, de la ora 22.00, în format LIVE TEXT.

