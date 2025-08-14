Atacantul Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova chiar în ziua meciului decisiv cu Spartak Trnava pentru calificarea în play-off-ul Conference League.

Fotbalistul român de origine sârbă a fost deja prezentat oficial la noua echipă, Farul Constanța.

Jovan Markovic, la Farul Constanța



”Farul Constanța și Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formația noastră.

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecții la naționala de seniori a României și a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formației din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați. Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 32 de goluri și să ofere 15 pase decisive.

Bun venit și mult succes în tricoul Farului, Jovan !”, a precizat gruparea lui Gheorghe Hagi pe site-ul oficial, unde apare și un videoclip cu noua achiziție.

VIDEO „Îmi doresc să joc, să ajut echipa”

