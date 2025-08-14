Înaintea duelului de vineri (ora 21:30) cu revelația startului de sezon, UTA Arad, tehnicianul croat a pus presiune pe elevii săi, transmițându-le că simpla obținere a celor trei puncte nu este suficientă dacă stilul de joc nu se ridică la standardele impuse de el.



Partida câștigată la limită cu Metaloglobus, scor 1-0, l-a nemulțumit profund pe Kopic, în special din cauza prestației din a doua repriză. Antrenorul a dezvăluit că a avut o discuție aprinsă cu jucătorii, care i-au mărturisit că au preferat să apere rezultatul de teamă să nu piardă puncte, așa cum s-a întâmplat în alte meciuri în care au jucat bine.



Răspunsul croatului a fost tranșant, acesta interzicându-le practic o astfel de mentalitate pe viitor.



"Vreau să jucăm altfel fiecare meci"



Kopic a explicat la conferința de presă de astăzi, 14 august, filosofia pe care vrea să o imprime în Ștefan cel Mare. Acesta a lăudat adversarul de vineri, pe care îl consideră un "adversar dificil, cu energie pozitivă", dar a mutat rapid discuția spre propria echipă.



"După derby, în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu. Am înțeles punctul lor de vedere, dar eu, ca antrenor, când vorbesc cu ei despre ce vreau să facem, e important să avem standarde înalte în fiecare meci. Mental au protejat cele 3 puncte, dar mie nu-mi place asta. Vreau să jucăm altfel fiecare meci", a punctat tehnicianul "câinilor".



Acesta a mai spus că Andrei Mărginean rămâne indisponibil pentru partida de pe Arena Națională, în timp ce situația altor jucători cu probleme medicale este încă incertă.

