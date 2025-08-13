Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 21:30, returul cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League. În prima manșă, disputată pe teren propriu, oltenii lui Mirel Rădoi s-au impus clar, scor 3-0.

Çağdaş Atan, antrenor Bașakșehir: "Craiova, o echipă bună cu suporteri care fac o atmosferă excelentă"



Bașakșehir s-a calificat miercuri seară în play-off-ul Conference League după 3-1 și 1-1 împotriva norvegienilor de la Viking. Formația turcă va înfrunta câștigătoarea din dubla Universitatea Craiova - Spartan Trnkava, iar antrenorul Çağdaş Atan a vorbit despre următoarea rundă.



"Se pare că vom juca împotriva echipei din România. Este o echipă bună, iar suporterii lor fac o atmosferă excelentă la meciurile de acasă. Va fi un meci dificil, însă suntem obișnuiți să jucăm împotriva unor astfel de adversare. Ne vom gândi la play-off-ul Conference League după jocul de duminică împotriva lui Kayserispor.



Suntem foarte fericiți că ne-am calificat după o dublă foarte complicată și am eliminat favorita. Primele 45 de minute din retur au fost perfecte și am avut câteva ocazii clare", a spus Çağdaş Atan, potrivit beIN SPORTS.



Bașakșehir a câștigat manșa tur cu Viking după ce a revenit de la 0-1 la pauză și s-a impus cu 3-1. În returul de acasă, turcii au fost din nou conduși după un autogol, dar au egalat și s-au impus cu 4-2 la general.



"Am făcut un presing bun, am fost foarte eficienți și am forțat adversarul să apeleze la multe mingi lungi. Am încasat un gol nemeritat, după un ghinion, însă am reacționat rapid.



Singurul lucru care m-a deranjat a fost că nu am mai jucat la fel și în repriza secundă, însă avantajul din tur ne-a făcut să fim mai precauți. Ne-am fi dorit să câștigăm și azi, însă e plăcut că am eliminat o echipă atât de puternică", a mai spus Çağdaş Atan.