Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League
Universitatea Craiova este foarte aproape de o calificare în play-off-ul Conference League, acolo unde ar urma să înfrunte formația turcă Bașakșehir.

Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 21:30, returul cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League. În prima manșă, disputată pe teren propriu, oltenii lui Mirel Rădoi s-au impus clar, scor 3-0.

Çağdaş Atan, antrenor Bașakșehir: "Craiova, o echipă bună cu suporteri care fac o atmosferă excelentă"

Bașakșehir s-a calificat miercuri seară în play-off-ul Conference League după 3-1 și 1-1 împotriva norvegienilor de la Viking. Formația turcă va înfrunta câștigătoarea din dubla Universitatea Craiova - Spartan Trnkava, iar antrenorul Çağdaş Atan a vorbit despre următoarea rundă.

"Se pare că vom juca împotriva echipei din România. Este o echipă bună, iar suporterii lor fac o atmosferă excelentă la meciurile de acasă. Va fi un meci dificil, însă suntem obișnuiți să jucăm împotriva unor astfel de adversare. Ne vom gândi la play-off-ul Conference League după jocul de duminică împotriva lui Kayserispor.

Suntem foarte fericiți că ne-am calificat după o dublă foarte complicată și am eliminat favorita. Primele 45 de minute din retur au fost perfecte și am avut câteva ocazii clare", a spus Çağdaş Atan, potrivit beIN SPORTS.

Bașakșehir a câștigat manșa tur cu Viking după ce a revenit de la 0-1 la pauză și s-a impus cu 3-1. În returul de acasă, turcii au fost din nou conduși după un autogol, dar au egalat și s-au impus cu 4-2 la general.

"Am făcut un presing bun, am fost foarte eficienți și am forțat adversarul să apeleze la multe mingi lungi. Am încasat un gol nemeritat, după un ghinion, însă am reacționat rapid.

Singurul lucru care m-a deranjat a fost că nu am mai jucat la fel și în repriza secundă, însă avantajul din tur ne-a făcut să fim mai precauți. Ne-am fi dorit să câștigăm și azi, însă e plăcut că am eliminat o echipă atât de puternică", a mai spus Çağdaş Atan.

Cine e Başakşehir

Başakşehir, locul 5 în ultima ediție de campionat din Turcia, este antrenată de Çağdaş Atan (45 de ani) și are un lot evaluat de Transfermarkt la 61 de milioane de euro, aproape triplu față de Universitatea Craiova.

Cei mai valoroși jucători din lotul turcilor sunt doi fotbaliști din Uzbekistan - atacantul Eldor Shomurodov (30 de ani), împrumutat de la AS Roma și mijlocașul Abbosbek Fayzullaev (21 de ani), cumpărat în această vară de la ȚSKA Moscova pentru 7,5 milioane de euro.

Meciurile din play-off-ul Conference League sunt programate pentru 21 și 28 august.

ACUM: PSG - Tottenham 0-1 | Micky van de Ven a deschis scorul
Venus Williams a fost invitată, la 45 de ani, să participe la al 24-lea US Open din carieră
Rasmus Hojlund a spus da și e așteptată oficializarea transferului! Rămâne la cel mai înalt nivel
MM Stoica anunță bonusuri la FCSB: "Doar așa o să le primească jucătorii" + ce a spus înainte de returul cu Drita
A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Anunțul lui Gigi Becali înainte de returul cu Drita: "Era vorba că joacă, acum zic că nu!" + În ce jucător își pune baza

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Cu se ocupă acum Adrian Neaga: "Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită"

PSV a făcut anunțul despre Dennis Man, la nici 24 de ore după transfer: "Asta am vrut să facem"

Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul"

O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

