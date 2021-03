Alba Blaj s-a calificat in finala inca unei competitii europene! Campioana va infrunta echipa celei mai bune voleibaliste romance din 2020

Echipa feminina de volei Alba Blaj s-a calificat in finala Cupei Challenge, aceasta fiind a treia finala de cupa europeana pe care o joaca in ultimii patru ani.

Volei Alba Blaj invinsese in turul semifinalei Cupei Challenge, pe teren propriu, pe MCM Diamant Kaposvar, scor 3-0. La retur, in deplasare, campioana Romaniei din sezonul precedent s-a impus cu 3-1 (23-25, 25-18, 27-25, 25-21) in fata echipei maghiare. Adversara in ultimul act al competitiei pentru fetele sarbului Darko Zakoc va fi formatia turca Yesilyurt SK, la care vedeta este Alexia Carutasu, cea care a fost desemnata cea mai buna voleibalista din Romania in anul 2020. Ea este fiica lui Virgil Carutasu, fost campion la baschet cu Dinamo si Asesoft Ploiesti, si a Andreei Carutasu, care a jucat si ea sub panou, in prima liga, la ACRO Bucuresti, Olimpia si Sportul Studentesc.

Echipa turca le-a invins cu un dublu 3-2 pe compatrioatele de la THY Istanbul, romanca reusind 47 de puncte in tur si 27 de puncte la retur. Pentru formatia din Blaj, aceasta va fi a treia finala continentatala din ultimii patru ani, dupa cele disputate in 2018, in Liga Campionilor, cand a pierdut in fata lui VakifBank Istanbul (0-3), si in 2019, in Cupa CEV, cand s-a inclint in fata lui Busto Arsizio (1-3). Trofeul Challenge Cup a mai fost castigat de CSM Bucuresti, in editia 2015-2016, cand a trecut cu un dublu 3-1 de Trabzon Idmanocagi.

Volei Alba Blaj este o echipa infiintata in luna mai 2011, in urma unui parteneriat intre Primaria Municipiului Blaj si Consiliul Judetean Alba. In palmaresul echipei, alaturi de cele trei finale europene jucate, se mai afla cinci titluri de campioana a Romaniei (2015, 2016, 2017, 2019, 2020) si doua trofee ale Cupei Romaniei (2017, 2019).