Zece refugiati sirieni, care se dadeau drept o echipa masculina de volei, au fost arestati pe aeroportul din Atena

Imigrantii incercau sa ajunga in Elvetia.

Politia greaca a dezvaluit ca refugiatii erau imbracati cu treninguri identice, aveau acelasi tip de genti si doua mingi de volei. Ei ar fi dorit sa ajunga in orasul elvetian Zurich, dar au fost opriti, chestionati si arestati, dupa ce politistii de frontiera de la Aeroportul "Eleftherios Venizelos" din Atena au constatat ca nu fac parte dintr-un club de volei.

Autoritatile grecesti au transmis ca acestia au intrat in Grecia fara documente legale si ca barbatii ar fi avut asupra lor pasapoarte ale unor cetateni ucraineni, care fusesera furate sau pierdute de posesorii lor de drept. Granicerii au devenit suspiciosi dupa ce au constatat ca niciunul dintre sirieri nu era mai inalt de 1,85m, unii aveau burti, iar la incercarea unui angajat al aeroportului de a conversa in limba ucraineana doar unul dintre ei a dat semne ca intelege ceva. Sirienii vor fi dusi in fata judecatorilor si vor fi acuzati ca au incercat sa treaca ilegal frontiera.

In ultimii 10 ani, Grecia a devenit una dintre principalele porti de acces in Europa pentru refugiatii care parasesc zone de conflict, precum Siria sau Afganistan. Cei mai multi vor sa ajunga in tari mai bogate din Nordul Europei si nu doresc sa se stabileasca in Grecia, o tara inca puternic afectata de ultima criza financiara mondiala si deja sufocata de imigranti, numarul oficial de refugiati gazduiti legal de statul elen fiind de 60.000. In 2015, peste 875.000 de refugiati au ajuns in insulele grecesti trecand ilegal de pe litoralul turcesc, dar Frontex, autoritatea de frontiera a UE, a anuntat ca in 2017 si 2018 numarul a scazut drastic, pana la 40.000 pe an, dupa ce s-a semnat un acord intre Turcia si statele europene.