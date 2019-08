Galatiul ataca titlul cu una dintre cele mai sexy voleibaliste din Romania! A castigat Challenge Cup cu CSM Bucuresti

Dupa ce, in sezonul trecut, CSM Arcada Galati a castigat titlul national masculin, galatenii isi construiesc o echipa puternica ca sa se impuna si in liga feminina.

Formatia feminina de volei CSU Belor Galati a realizat al noualea transfer din această vara, Adina-Maria Rosca semnand cu formatia galateana un contract valabil pe un an. Jucatoarea in varsta de 23 de ani (1,78 m inaltime) poate evolua pe posturile de universal si extrema. In sezonul trecut, Rosca, considerata una dintre cele mai frumoase sportive din Divizia A1 de volei feminin, a evoluat pentru Stiinta Bacau, acum doua sezoane a jucat la CSM Targoviste, iar intre 2015 si 2017 a fost legitimata la CSM Bucuresti, cu care a castigat trofeul european Challenge Cup.

CSU Galati a terminat ultimul sezon pe locul 8, podiumul fiind ocupat de Volei Alba Blaj, CSM Bucuresti si CSM Targoviste. In aceasta vara, lotul echipei a fost remaniat si se doreste terminarea in top 3. Noul antrenor al echipei e Bogdan Paul, care le-a pastrat din vechiul lot doar pe galatencele Anamaria Berdila (secund, 26 ani) si Violeta Stan (libero, 21 ani), iar in aceasta vara au mai sosit la echipa Borislava Saykova (centru, 19 ani, internationala Bulgaria U20, TSKA Sofia), Arijana Okuka (centru, 26 ani, internationala Bosnia, Stella Calais Volley Ball), Ivana Radonjici (universal, 27 ani, Serbia, Anorthosis Famagusta), Maria Jose Corral Bouza (coordonator, 28 ani, internationala Spania, AA Jose Moreira), Andreea Ispas (libero, 29 de ani, internationala Romania, CSM Bucuresti), Daniela Lupescu (extrema, 33 de ani, Romania, FC Arges Pitesti), Laura Simonia (extrema, 21 ani, internationala Georgia, Anagennisi Deryneias) si Ana Marisa Radu (coordonator, 18 ani, internationala juniori Romania, FC Arges Pitesti).

CSU Belor Galati se afla, pana pe 23 august, in cantonament la Cheile Gradistei. Campionatul va incepe pe 5 octombrie. Sub vechea denumire, CSU Metal Galati, formatia galateana a castigat titlul national feminin de patru ori consecutiv (2007, 2008, 2009, 2010) si Cupa Romaniei de trei ori consecutiv (2007, 2008, 2009), inainte de a se dizolva in 2010, din cauza problemelor financiare. Clubul a fost reiinfiintat in 2011 si a promovat in Divizia A in 2016.