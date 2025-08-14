Încurajat de rezultatele excepționale ale FCSB-ului din sezonul trecut, când echipa a atins optimile Ligii Europa, Gigi Becali a fixat un mare obiectiv pentru noua campanie: calificarea în grupa de Champions League.

Din păcate pentru latifundiarul din Pipera, visul său a fost spulberat, nu de vreo forță a fotbalului continental, ci de Shkendija din Macedonia de Nord! Ceea ce înseamnă că absența FCSB-ului, de la „masa bogaților“, se va prelungi la 13 ani. Asta în condițiile în care ultima participare a echipei, în grupele Ligii Campionilor, în vechiul format, datează din 2013.

FCSB a ratat șansa de a câștiga 42 de milioane de euro!

Revenind la rateul din acest sezon, după dubla cu Shkendija, el a produs și o mare pagubă pentru bugetul FCSB-ului. Pentru că tocmai s-au aflat sumele pe care le vor primi de la UEFA cele 36 de echipe care vor ajunge în grupa de Champions League.

Iată ce înseamnă, în acest moment, dimensiunea financiară a acestei competiții:

*Prima de participare în grupa de Champions League – 18,620.000 de euro

*Market pool pentru Champions League – 23,700,000 de euro (cu aproximație)

*Fiecare punct câștigat în grupa de Champions League – 700.000 de euro

Punând cap la cap aceste sume, ne dăm seama că FCSB a ratat șansa de a primi peste 42 de milioane de euro de la UEFA, pentru simpla prezență în grupa de Champions League și dacă n-ar fi câștigat niciun punct acolo!

În aceste condiții, returul Drita – FCSB (diseară, ora 21.00, VOYO) are o miză imensă pentru campioana României, după cum sport.ro a arătat aici.

