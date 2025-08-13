Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, reclamat de CCA la Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a anunțat miercuri că Florin Tănase a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor în două dosare separate. Cel mai probabil, plângerile au la bază declarațiile făcute de Tănase după meciurile FCSB - Farul 1-2 și Dinamo - FCSB 4-3.



"Ce a făcut în seara asta Găman... eu sincer n-am mai văzut așa ceva. Să fii chemat de atâtea ori pe la VAR, săracul, vai de capul lui. A devenit sensibil în ultimul timp. Fix la meciul nostru, părerea mea e că nu avea de ce să fie eliminat Târnovanu. A venit chitit. Nu știa ce explicații să dea. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum. Să ne explice și nouă cineva ce s-a întâmplat în seara asta pentru că nu e normal", spunea Tănase, după meciul cu Farul, referindu-se la centralul George Găman, care l-a eliminat pe Ștefan Târnovanu.



Tot Tănase l-a criticat în termeni duri și pe Horațiu Feșnic după derby-ul cu Dinamo, când a acuzat viciere de rezultat: "Cred că facem prea multe greșeli ca să putem căștiga, plus multe greșeli din partea arbtirilor contra noastră. Cazi, penalty dictat. Nu-i mai înțelegi, săracii de ei. Te doare capul!. Ăla e penalty, ținere reciprocă? Să ne explice și nouă! Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty. După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenție! Ce să vorbești cu ei, că îți iei galben, n-ai ce să vorbești cu ei".

