Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Tănase, decarul celor de la FCSB, a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după declarațiile recente de după meciurile din Superliga.

TAGS:
Mihai StoicaFCSBCCAFRFGeorge GamanHoratiu Fesnicflorin tanase
Din articol

Florin Tănase, reclamat de CCA la Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a anunțat miercuri că Florin Tănase a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor în două dosare separate. Cel mai probabil, plângerile au la bază declarațiile făcute de Tănase după meciurile FCSB - Farul 1-2 și Dinamo - FCSB 4-3.

"Ce a făcut în seara asta Găman... eu sincer n-am mai văzut așa ceva. Să fii chemat de atâtea ori pe la VAR, săracul, vai de capul lui. A devenit sensibil în ultimul timp. Fix la meciul nostru, părerea mea e că nu avea de ce să fie eliminat Târnovanu. A venit chitit. Nu știa ce explicații să dea. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum. Să ne explice și nouă cineva ce s-a întâmplat în seara asta pentru că nu e normal", spunea Tănase, după meciul cu Farul, referindu-se la centralul George Găman, care l-a eliminat pe Ștefan Târnovanu.

Tot Tănase l-a criticat în termeni duri și pe Horațiu Feșnic după derby-ul cu Dinamo, când a acuzat viciere de rezultat: "Cred că facem prea multe greșeli ca să putem căștiga, plus multe greșeli din partea arbtirilor contra noastră. Cazi, penalty dictat. Nu-i mai înțelegi, săracii de ei. Te doare capul!. Ăla e penalty, ținere reciprocă? Să ne explice și nouă! Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty. După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenție! Ce să vorbești cu ei, că îți iei galben, n-ai ce să vorbești cu ei".

Și Mihai Stoica a fost reclamat

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost și el reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după declarațiile la adresa arbitrului George Găman.

"Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman. Da, am fost chemat la Comisii. Găman își atentează singur la onoare atunci când mie îmi zice ceva, iar în raport scrie cu totul altceva.

Deja e prea mult, sunt foarte sensibili, Găman e foarte sensibil. M-a mințit cu nerușinare, mi-a zis cu totul și cu totul altceva.

Minte cu nerușinare și n-are nicio problemă cu asta. Să fiu chemat față-n față cu el și să discutăm... De ce a trebuit să mă mintă?

Ar trebui să putem asculta ce vorbesc arbitri. Ok, nu le face publice, dar lasă-ne pe noi, cei implicați, să venim și să ascultăm înregistrările. Să meargă cine e interesat să afle ce au de spus", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, marți seară.

Mihai Stoica și Florin Tănase își vor afla eventualele sancțiuni după ședința Comisiei de Disciplină din 20 august.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Dumitru Dragomir știe c&acirc;t se va termina Drita - FCSB. Meciul e &icirc;n direct pe VOYO joi seară, de la 21:00
Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00
&rdquo;Presiune maximă!&rdquo; C&acirc;ți suporteri kosovari vor fi prezenți la Drita - FCSB
”Presiune maximă!” Câți suporteri kosovari vor fi prezenți la Drita - FCSB
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul &rdquo;Kosovo e Serbia&rdquo;. C&acirc;t trebuie să achite clubul
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul
A venit anunțul oficial de la CFR Cluj &icirc;n cazul lui Louis Munteanu!
A venit anunțul oficial de la CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu!
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: &rdquo;Vom fi gata pentru primul meci oficial&rdquo;
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: &rdquo;O să se supere titularul!&rdquo;

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”

Guardiola profită de transferul ratat al lui T&acirc;rnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag &icirc;n Champions League

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag în Champions League

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!