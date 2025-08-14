E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Reghecampf, făcut praf în Sudan. Numit la Al-Hilal Omdurman, antrenorul român are parte de o campanie agresivă împotriva sa. Sport.ro îți spune de ce a fost primit Reghecampf cu mare ostilitate, în Sudan.

*FCSB, miza e imensă în returul cu Drita. Campioana României joacă, diseară, de la ora 21.00, meciul decisiv pentru intrarea în play-off-ul Europa League. Sport.ro dezvăluie cât valorează această calificare, dacă va fi atinsă.

*Ianis Hagi a a dat cărțile pe față. Liber de contract după despărțirea de Rangers, în luna iunie, internaționalul român stă pe tușă, în continuare. Sport.ro oferă primele declarații ale lui Ianis Hagi despre situația sa, la ora actuală.

